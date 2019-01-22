Güzel oyuncu Fahriye Evcen serveti reddetti!

Fahriye Evcen, “Bebeğimi reklam malzemesi yapmak istemiyorum” diyerek gelen reklam tekliflerini geri çevirdi. Fahriye Evcen, firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde yaklaşık 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen’in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor. Burak Özçivit’in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında.
Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:17Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 11:24
Fahriye Evcen, "Bebeğimi reklam malzemesi yapmak istemiyorum" diyerek gelen reklam tekliflerini geri çevirdi.