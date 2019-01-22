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Güzel oyuncu serveti reddetti!

, “Bebeğimi reklam malzemesi yapmak istemiyorum” diyerek gelen reklam tekliflerini geri çevirdi. Fahriye Evcen, firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde yaklaşık 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen’in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor. ’in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 11:24
Güzel oyuncu Fahriye Evcen serveti reddetti!

, "Bebeğimi reklam malzemesi yapmak istemiyorum" diyerek gelen reklam tekliflerini geri çevirdi.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen serveti reddetti!
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