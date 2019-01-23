Haberler Günaydın Haberleri Usta sanatçı Ayşen Gruda: Bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek

Usta sanatçı Ayşen Gruda: Bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Gruda'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda söylediği sözler dikkat çekti. Gruda, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni" demişti...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 17:27