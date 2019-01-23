Usta sanatçı Ayşen Gruda: Bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek
Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Gruda'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda söylediği sözler dikkat çekti. Gruda, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni" demişti...
Giriş Tarihi: 23.1.2019 17:23Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 17:27
Yeşilçam'ın birçok filminde önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri için özel bir hastanede tedavi gören Gruda yaşamını yitirdi.