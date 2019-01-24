Haberler > Günaydın Haberleri > Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti! Ayşen Gruda son doğum gününde...

74 yaşında vefat etti! Ayşen Gruda son doğum gününde...

74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı , son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 10:57
Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti! Ayşen Gruda son doğum gününde...

74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı , son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. Betül Demir Ayşen Gruda'nın son doğum gününü anlattı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti! Ayşen Gruda son doğum gününde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN