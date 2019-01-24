Ayşen Gruda 74 yaşında vefat etti! Ayşen Gruda son doğum gününde...
74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı.
Giriş Tarihi: 24.1.2019 10:33Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 10:57
74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yuman ünlü tiyatrocu ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı. Betül Demir Ayşen Gruda'nın son doğum gününü anlattı...