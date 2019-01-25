‘Bir ayakkabıya 20-30 bin verilmez’

BUGÜN NELER OLDU

ÇağlaŞıkel, Pelin Özfırıncı ile birlikte tasarladığı 16 parçalık kovboy çizme ve bot koleksiyonunu, önceki gün tanıttı. Bengü, Burcu Esmersoy, Buse Terim Bahçekapılı, Buse Varol ve Alişan gibi ünlü isimlerin katılımıyla Zorlu Center Fauchon'da gerçekleşen davette Bengü, "Hiçbir zaman bir çantaya, bir ayakkabıya 20-30 bin lira vermedim, vermeyeceğim de. Çağla ve Pelin gibi girişimciler sağolsun bizi rahatlatıyor" diye konuştu. "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusunu cevaplayan şarkıcı, "Saçlarım dökülecekti yalnızlıktan, çok fena durumdaydım. Çağla'ya da tavsiye ederim. Mutlu olmasını çok isterim" diyerek espri yaptı. Bengü, 'Çocuk ister misiniz? sorusuna "İnşallah, çok isterim" yanıtını verdi. Hamile eşi Buse Varol'la birlikte davete katılan Alişan, "Oğlum, Şubat itibarıyla her an doğabilir. Doğuma girmek istiyorum" dedi.