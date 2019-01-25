Erkan Can'ın acı günü! Erkan Can, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can son yolculuğuna uğurlandı.Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ömer Can'ın cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Cami'ye getirildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.1.2019 15:54Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 15:56
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.