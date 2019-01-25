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'ın acı günü! Erkan Can, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Tiyatro ve sinema oyuncusu 'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can son yolculuğuna uğurlandı.Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ömer Can'ın cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Cami'ye getirildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.1.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 15:56
Erkan Can'ın acı günü! Erkan Can, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı

Tiyatro ve sinema oyuncusu 'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.

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Erkan Can'ın acı günü! Erkan Can, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
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