Çağa ayak uydurdular

Müzik kanalı Kral TV'nin 1 Şubat'tan itibaren dijital yayın hayatına geçmesiyle bir devir sona eriyor. Geçmiş dönemlerdeki gibi 'Klip, ilk kez şu kanalda yayınlanacak' açıklamaları geride kaldı artık.

Çağ, dijital medya çağı. Müzik sektörü; plak, kaset, CD ve artık dijital indirme dönemiyle git gide kan kaybederken, sanatçılar teker teker çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Sanatçılar artık kliplerini kendi açtıkları sosyal medya kanalları üzerinden yayınlıyor. Funda Arar, Ebru Gündeş, Murat Boz, Sezen Aksu gibi isimler Youtube kanalı açarak şarkılarının güncel versiyonlarını dinleyici ile buluşturuyor. Ancak kendi ceplerinden para harcayarak açtıkları Youtube kanallarından yorumcuların çok az ücret aldıklarını öğrendim. Yorumcular, sosyal medyada açılan kanallardan sadece meslek birlikleri üzerinden yüzde 10'luk pay alırken, şarkının bestecisi, müziğini yapan ise tüm haklarını Youtube kanalından alabiliyormuş. Yorumcunun, cebinden para harcayarak hazırladığı vidoelarla buluştuğu sosyal medya kanallarından üç kuruş para alması entreresan.

Müziğin ucuzlaştığı bu dönemde gerekli düzenlemelerin kanunlaşması, tüm yorumcuların da tıpkı söz-müzik yazarları gibi yorumcu kimliklerinden yüzde 10'luk gibi cüzi bir pay yerine gerçek hakkını alması için buradan tüm meslek birliklerine çağrıda bulunuyorum.



BİR KONSERİN EKONOMİYE KATKISI

Geçtiğimiz gün iki efsane isim aynı sahnede buluştu. Polat Yağcı'nın organizasyonu ile gerçekleşen Halkın Yıldızları konserler serisinde, 1980'li yıllara damga vurmuş isim Cengiz Kurtoğlu ve 90'larda yaptığı şarkılarla adını duyuran Hakan Altun. Yeni Poll Production etiketiyle geçtiğimiz aylarda 'Usta Çırak' albümünde buluşan Kurtoğlu ve Altun, bireysel ve birlikte seslendirdikleri şarkılarla konsere katılan 3 bin 400 kişiye unutulmaz saatler yaşatırken, bir konserin ekonomiye neler kattığına biraz değinmek istiyorum. Konser alanlarının azlığı birçok sanatçıya zorluk yaşatırken, böyle şık ve kaliteli bir mekanın halk konserlerine kapılarının açılması; başta sanatçı, müzisyen, ışıkçı, sesçi, güvenlik görevlisi ve çaycısına kadar pek çok insana ekmek kapısı açıyor.

Konser alanlarının çoğalması ve sanatçıya şarkılarını seslendirecek platformların çoğalmasından dolayı Polat Yağcı'yı tebrik ediyorum. Bir konserin ekonomiye kattıklarını göz ardı etmeden sanatın nelere yararlı olduğunu görmemiz gerekir. Öte yandan iki efsane ses, müzik adamı Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'la kuliste bir araya geldim. Konserlerindeki kalabalıktan duydukları memnuniyeti dile getiren iki efsane isim, bu konserlerin daha da artması gerektiğini dile getirdi.



BEŞ YILLIK ÖZLEM SON BULUYOR

Ebru Gündeş, 'Araftayım' albümünden sonra beş yıldır albüm yapmıyordu. Buna rağmen en çok sahne yapan isimler arasında liste başında... Gündeş, geçtiğimiz yıl 150'den fazla konser verdi, konserleri tıklım tıklımdı. Zira, albüm ve sahne işleri paralel gider her zaman.

Üç yıldır üzerinde çalıştığı 17'nci albümünü çıkarmak için gün sayan Ebru Gündeş, klibini çekti bile. Yeni albümünde Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Ayla Çelik, Şebnem Sungur, Kemal Şimşekyay- Ayşen, Niran Ünsal, Günay Çoban gibi isimlerle çalışan Gündeş'in albüm çıkış tarihi 31 Ocak.

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