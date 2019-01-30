Mahkemeden flaş Metin Akpınar kararı

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu bir programda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılığın, Akpınar hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararını resen kaldırıldığı öğrenildi.

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