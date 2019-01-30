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ile 7 yıllık eşi 'dan kötü haber

Oyuncu ile 2012 yılında evlendiği boşanma kararı aldı. 2.Sayfa programında yer alan habere göre; daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 12:28
Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'dan kötü haber

Necati Şaşmaz, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı:

Kamuoyuna,

Müvekkilim Necati ŞAŞMAZ iki evladının annesi Nagehan ŞAŞMAZ ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibarıyla ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan ŞAŞMAZ aleyhine boşanma davası açmıştır.

Müvekkilimiz iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için de gayret sarf etmişse ve fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan önemle rica ederiz.

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Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'dan kötü haber
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