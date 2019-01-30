Haberler > Günaydın Haberleri > Ölümle tehdit etti hapsi isteniyor

Ölümle tehdit etti hapsi isteniyor

Bir yarışma ile şöhret olan , sevgilisi ’ı, öldürülen kocasını örnek gösterip tehdit etti. Korkan Aydın, mahkemeye koştu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Ölümle tehdit etti hapsi isteniyor

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat, sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit etiği gerekçesiyle yargılanacak. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Hamarat, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Gaffar Aydın'la tartışmaya başladı. Hamarat sevgilisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek. Seni rezil edeceğim. Bittin sen" diyerek hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Aydın'ın şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Hamarat hakkında hakaret ve tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Hamarat, ilerleyen günlerde yargılanacak. Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.


Nazlı Hamarat Gaffar Aydın ile - Nazlı Hamarat eski eşi Emir Cevdet Şaşmaz ile

KORUMA KARARI ALDIRDI
Hamarat'ın mesajları sonrası sevgilisi Gaffar Aydın, Hamarat'a karşı koruma talep etti. Hamarat'ın, iki ay süreyle Aydın'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildi.

Hande Yener'in nikah şahidi Demet Akalın mı olacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
TENCERE VE TAVALARINIZ GERÇEKTEN TEMİZ Mİ?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümle tehdit etti hapsi isteniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN