Ölümle tehdit etti hapsi isteniyor

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat, sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın'ı tehdit etiği gerekçesiyle yargılanacak. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Hamarat, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Gaffar Aydın'la tartışmaya başladı. Hamarat sevgilisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek. Seni rezil edeceğim. Bittin sen" diyerek hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Aydın'ın şikayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Hamarat hakkında hakaret ve tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi. 4.5 yıla kadar hapsi istenen Hamarat, ilerleyen günlerde yargılanacak. Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.





Nazlı Hamarat Gaffar Aydın ile - Nazlı Hamarat eski eşi Emir Cevdet Şaşmaz ile



KORUMA KARARI ALDIRDI

Hamarat'ın mesajları sonrası sevgilisi Gaffar Aydın, Hamarat'a karşı koruma talep etti. Hamarat'ın, iki ay süreyle Aydın'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildi.

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