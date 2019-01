"İlerleyen zamanlarda birlikte bir proje olur mu?" sorusuna ise, "Her an her şey olabilir. Uzun süre bizi tartışırken gören insanlar ve sizler de bizi yan yana görmek istiyorsunuz. Belki bir düet belki de bir reklam filmi olur. Bakalım biz yanyana gelince nasıl diyaloglar olacak. Hep birlikte göreceğiz." dedi.