‘Can’ı bu kez rap istedi!

'Yeni Aşkım' albümüyle Altın Plak sahibi olan Sibel Can, albümünün 41'inci konserini, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde verdi. Ünlü şarkıcı, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen Halkın Yıldızları konserinde, Nihan Peker tasarımı iki kostüm giydi.Konsere 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayan Can, "Ne büyük mutluluk bu... Yeni albümümden, sayenizde milyonları aşan bir dinleme alan bir şarkımız" diyerek izleyicilere teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, daha sonra "Dünyanın en büyük mutluluğu bu, tarifi yok. Kimse anlayamaz, bana her zaman güç veriyorsunuz" diyerek hayranlarına seslendi. Can, konserin ikinci bölümünde hayranlarına hoş bir sürpriz yaptı. İkinci yarıda sahneye önce, günümüzde en sevilen rapçiler arasında yer alan Eypio çıktı. İkili, yaptıkları düetle büyük alkış topladı.