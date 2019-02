BUGÜN NELER OLDU

Sinan Çetin'in 'Berlin in Berlin' filminden uyarlanan 'New York in New York' filminin galası, önceki gün Soho House'da yapıldı. Geceye; filmde rol alan Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç ve Ayla Algan'la birlikte Bennu Gerede, Oya Başar ve Yusuf Güney de katıldı.