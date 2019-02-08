Fulya Zenginer'den sürpriz karar! Fulya Zenginer...

Sevgilisi Kuntay Tarık Evren'in Milano'daki evlilik teklifine 'Evet' diyen Fulya Zenginer, mutluluktan sokakta dans etti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fulya Zenginer, sürpriz kararını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Renkli paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Fulya Zenginer’in evlilik teklifini duyurduğu fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Fulya Zenginer’in sürpriz kararı ile ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 8.2.2019 11:50Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:56
Sevgilisi Kuntay Tarık Evren'in Milano'daki evlilik teklifine 'Evet' diyen Fulya Zenginer, mutluluktan sokakta dans etti.