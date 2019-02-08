Sahnede oynama aşkıyla yanan 77 yaşında bır çınar

BUGÜN NELER OLDU

Usta sanatçı Şener Şen, tiyatroya bir döndü pir döndü. DasDas Sahne'nin Metropol İstanbul'daki yeni yerinde sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyunu, başladığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Biletleri günler öncesinden tükenen oyunu nihayet önceki akşam izleme fırsatı buldum.Şen; tarihteki en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan Vasıf Öngören'in unutulmaz eserini, 40 yıl önce de oynamıştı. 40 yıl önce izleyemedik ama bugün 77 yaşında olan Şen'in, aşçı 'Lütfü Usta' karakterini daha olgun ve daha sahici yansıttığını söylemek yanlış olmaz. Salon, ağzına kadar dolu. Işıklar sönüyor ve Şen elinde bavuluyla, 20 sene çalıştığı köşkten ayrılmaya karar verdiğini anlatmaya başlıyor. Oyun boyunca o sürece nasıl gelindiğini izliyoruz. Şen, aralarda anlatıcı rolünü de üstleniyor. 'Lütfü Usta', siyasi görüşü olmayan, günü kurtaran, hiç evlenmemiş bir adam. Dışarıda ortalık karışmışken, herkes birbirini ötekileştirmişken, onun dünyadan haberi bile yok. Tek derdi; ev halkını memnun etmek ve sürekli havlayan köpek. Sürprizi kaçmasın ama onunla ilgili de hoş olmayan planları var 'Lütfü Usta'nın. 'Lütfü Usta', ilk bakışta biraz efsane dizi 'İkinci Bahar'daki 'Ali Haydar' ustayı andırıyor ancak yadırgamıyoruz; çünkü Şen kimi oynasa ikna ediyor seyirciyi. Bu oyunda da yılların verdiği deneyimle daha enerjik bir hali var ustanın. Sahnenin sağındaki 15 basamaklı merdivenden o kadar çok inip çıkıyor, sağdan sola öyle hızlıca koşturuyor ki, oynama aşkıyla yanan çocuk ruhunu görmezlikten gelemiyorsunuz. Belli ki sahneleri çok özlemiş, rolünün hakkını da veriyor. Ancak yine de insan, keşke bildiği, cepten yiyeceği bir oyun yerine daha cesur, daha farklı, daha gösterişli yeni bir oyunla dönseydi sahnelere diye düşünmeden edemiyor. Ama belki de nankörlük yapıyoruz. 'Niye sahneye çıkmıyor, nerelerde Şener Şen?' diye söyleniyorduk yani ortaya çıkan işi beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Yaklaşık 90 dakikalık oyunun sonunda usta sanatçı ayakta alkışlanmanın hazzıyla sahneden ayrılırken, seyirci de, 'Yaşarken sahnede gördük ya, başka bir şey istemem' diyerek evinin yolunu tutuyor. Nihayetinde 14 yıl sonra sahneye dönen Şen de mutlu, seyirci de...Şener Şen'in; Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği oyunda; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç oyuncular rol alıyor. O basamakları en az 20 defa inip çıkan Gizem Ergün ile 'Selim' karakterinin değişimini çok iyi yansıtan Onur Kaya, performanslarıyla bir adım öne çıkıyor. 1970'li yılların ruhunu yansıtan dekorda, Barış Dinçel imzası var. Cem Yılmazer imzalı ışık tasarımı da ayrı bir alkışı hak ediyor. Oyun, sezon boyunca DasDas Sahne'de seyirciyle buluşuyor.