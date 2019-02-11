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40 yılda bir iyi iş yaptık o da taklit çıktı

Alice müzikalinin prömiyerindeydim. 'nın atlıkarınca elbisesini görünce, aklıma hemen Manish Arora'nın 2009 koleksiyonundaki elbise ile 2008 yılında Katy Perry'nin MTV Müzik Ödülleri'nde giydiği kostüm geldi.

Giriş Tarihi: 11.2.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.2.2019 10:51
40 yılda bir iyi iş yaptık o da taklit çıktı

Alice müzikalinin prömiyerindeydim. 'nın atlıkarınca elbisesini görünce, aklıma hemen Manish Arora'nın 2009 koleksiyonundaki elbise ile 2008 yılında Katy Perry'nin MTV Müzik Ödülleri'nde giydiği kostüm geldi.

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40 yılda bir iyi iş yaptık o da taklit çıktı
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