40 yılda bir iyi iş yaptık o da taklit çıktı

Alice müzikalinin prömiyerindeydim. Serenay Sarıkaya'nın atlıkarınca elbisesini görünce, aklıma hemen Manish Arora'nın 2009 koleksiyonundaki elbise ile 2008 yılında Katy Perry'nin MTV Müzik Ödülleri'nde giydiği kostüm geldi.
Giriş Tarihi: 11.2.2019 10:51Güncelleme Tarihi: 11.2.2019 10:51
Alice müzikalinin prömiyerindeydim. Serenay Sarıkaya'nın atlıkarınca elbisesini görünce, aklıma hemen Manish Arora'nın 2009 koleksiyonundaki elbise ile 2008 yılında Katy Perry'nin MTV Müzik Ödülleri'nde giydiği kostüm geldi.