Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'den ayrılık iddialarına yanıt!

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak haklarında çıkan iddiaları yalanladı. Umut Evirgen, Instagram hesabından sevgilisi Tuba Büyüküstün'le fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin. Ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim." demişti.
Giriş Tarihi: 11.2.2019 16:45Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 09:50
Bir süredir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Evirgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.