Takıntılar görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu 'Takan Takana' oyunu, Ankara'daki Tatbikat Sahnesi'nde seyirciyle buluştu. Takıntıları olan altı kişinin bir terapistin bekleme odasındaki komik sohbetlerini konu alan oyunu izleyenler arasında; Fadik Sevin Atasoy, İpek Çeken, Melih Efeçınar da vardı. Beşikçioğlu oyun hakkında şöyle konuştu: "Gurur duyduğumuz bir işe imza attık. Altı oyuncuyla iki ay çalıştık. Güçlü ve farklı bir iş oldu. Altı kişinin birbirinin dertlerini dinlediği ve çözüm bulduğu bir oyun."