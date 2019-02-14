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’ın eşi : Barışmak için ilk adımı ben attım

ve , konuk oldukları magazin programında ilginç açıklamalar yaptı. Demet Akalın, Okan Kurt'la ilgili ''Evde Okan'ın sözü geçer. Eşimi ezecek hiçbir şey yapmam ve sözünü dinlerim. Zaten bir adam çocuğuyla çok ilgiliyse o iyi bir adamdır.'' dedi. Okan Kurt, ayrılıklarının kırıcı bir şekilde gerçekleşmediğini, aralarını bozmaya çalışanlar olsa da bir süre sonra Demet Akalın ile barışmak için ilk adımı kendisinin attığını söyledi.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 15:59
Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt: Barışmak için ilk adımı ben attım

ve , konuk oldukları 'Gel Konuşalım' programında ilginç açıklamalar yaptı.

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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt: Barışmak için ilk adımı ben attım
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