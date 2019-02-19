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ve 'un bebekleri 'a ilk kavuşma görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında ile nikah masasına oturan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Oğulları 'ı kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu. Buse Varol ve Alişan'ın ameliyathaneden yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Çiftin bebeklerini gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulduğu da gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 12:16
Alişan ve Buse Varol'un bebekleri Burak'a ilk kavuşma görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında ile nikah masasına oturan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

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Alişan ve Buse Varol'un bebekleri Burak'a ilk kavuşma görüntüleri ortaya çıktı
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