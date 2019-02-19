Alişan ve Buse Varol'un bebekleri Burak'a ilk kavuşma görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Oğulları Burak'ı kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu. Buse Varol ve Alişan'ın ameliyathaneden yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Çiftin bebeklerini gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulduğu da gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:09Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 12:16
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.