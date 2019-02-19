BUGÜN NELER OLDU

Birsüredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Akmerkez'deydi. Soruları yanıtlayan Erbil, babasının son durumuyla ilgili bilgi verdi: "Hâlâ hastanedeyiz ama iyiye gidiyor. Bu süreç zor geçti, yaşamı- yor gibiydim." Babasının uyandıktan sonraki ilk sözlerinin "Bir şeye ihtiyacın var mı?" olduğunu söyleyen Erbil, "Onun kendine gelmesi hayatım boyunca yaşadığım en güzel andı" dedi. Oyunculuk yapmak istediğini belirten Erbil "Üç yıldır eğitim alıyorum. Babamın torpiline ihtiyacım yok" dedi.