Demet Akalın, evine giren hırsızın film gibi planını anlattı!
Geçen yıl eski eşi Okan Kurt'un borcu yüzünden villasına haciz gelen Demet Akalın, şimdi de hırsız şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 19.2.2019 22:35Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 22:35
Geçen yıl eski eşi Okan Kurt'un borcu yüzünden villasına haciz gelen Demet Akalın, şimdi de hırsız şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini açıkladı.