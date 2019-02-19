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, evine giren hırsızın film gibi planını anlattı!

Geçen yıl eski eşi Okan Kurt'un borcu yüzünden villasına haciz gelen , şimdi de şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 22:35
Demet Akalın, evine giren hırsızın film gibi planını anlattı!

Geçen yıl eski eşi Okan Kurt'un borcu yüzünden villasına haciz gelen , şimdi de şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini açıkladı.

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Demet Akalın, evine giren hırsızın film gibi planını anlattı!
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