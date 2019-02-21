Meriçliler bu kez ağlatacak

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Komedi projelerinde görmeye alıştığımız ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, 'Ali' filmindeki tükenmiş baba rolüyle seyirciyi hem şaşırtacak, hem de ağlatacak. Meriçliler, rolü gereği oğlunun yanında olamamasının vicdan azabını çekerken, kendisini büyük bir sınavın içinde bulacak. Filmde, Gürbey İleri'nin canlandırdığı mide kanserinin pençesindeki oğlu 'Ali' ile birlikte geçiremedikleri zamanı telafi etmeye çalışan 'Cemil Kaptan'ı canlandıran Meriçliler; seyirciye 'Sen olsan ne yapardın?' diye sorduracak. 'Ali', 22 Mart'ta vizyona girecek.