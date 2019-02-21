‘Netflix varsa biz yokuz Hemşo’

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Organizeİşler-Sazan Sarmalı filmini henüz gösterimdeyken Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a, memleketi Hakkari'den tepki! Sinema işletmecisi Bulut Balkis, "Filmi bizim sinemada izleyip Netflix'e düştüğünü görenler, bize büyük tepki gösteriyor. Sinemaya para verenlerden yoğun baskı görüyoruz. Personelim artık baskılara dayanamıyor" dedi.Balkis,10 liraya sattıkları biletlerden artık para kazanamadıklarını çünkü salon başına izleyici sayısının 7-8'e düştüğünü söyleyip ekledi: "Bu yüzden filmin yapım şirketini arayıp kırgınlığımı belirttim. Sahibi olduğum Hakkari, Iğdır, Ağrı ve Doğubayazıt'taki Cine Golds sinemalarından filmi kaldırıyorum. Netflix varsa biz yokuz!"