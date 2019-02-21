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varsa biz yokuz Hemşo’

Vizyondaki filmini ’e satan ’a, ’de sinema işleten ’ten protesto: “İzleyiciden tepki yağıyor. Sazan Sarmalı filmini, Hakkari, , ve Doğubayazıt’taki sahibi olduğum salonlarda artık göstermeyeceğim. Zaten gelen izleyici sayısı da iyice azaldı”

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
‘Netflix varsa biz yokuz Hemşo’
PERSONELE BASKI VAR
Organize İşler-Sazan Sarmalı filmini henüz gösterimdeyken Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a, memleketi Hakkari'den tepki! Sinema işletmecisi Bulut Balkis, "Filmi bizim sinemada izleyip Netflix'e düştüğünü görenler, bize büyük tepki gösteriyor. Sinemaya para verenlerden yoğun baskı görüyoruz. Personelim artık baskılara dayanamıyor" dedi.

'7-8 İZLEYİCİYE DÜŞTÜK'
Balkis, 10 liraya sattıkları biletlerden artık para kazanamadıklarını çünkü salon başına izleyici sayısının 7-8'e düştüğünü söyleyip ekledi: "Bu yüzden filmin yapım şirketini arayıp kırgınlığımı belirttim. Sahibi olduğum Hakkari, Iğdır, Ağrı ve Doğubayazıt'taki Cine Golds sinemalarından filmi kaldırıyorum. Netflix varsa biz yokuz!"
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‘Netflix varsa biz yokuz Hemşo’
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