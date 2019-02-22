Halk ozanımızı anarken gözyaşlarını tutamadı

BUGÜN NELER OLDU

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen 'Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları' konserinde, bu kez halk ozanımız Ali Kızıltuğ anıldı. Konserde; Elif Buse Doğan, Aykut Aslan, Fadime İmran, Ünal Zorer; Kızıltuğ'un eserlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu konserin kendisi için çok özel olduğunu belirten Yavuz Bingöl, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şunları söyledi: "Ali Abi'nin bende emeği çoktur. Sahnede ağlamak tarzım değildir. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Özür dilerim. Cenazesine gidememiştim. Eşine söz verdim, ziyaretine gideceğim önümüzdeki hafta."