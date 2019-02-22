Murat Boz: Yükseklik korkum var

BUGÜN NELER OLDU

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, Swiss Otel The Bosphorus da tanıtıldı. 1 Mart'ta vizyona girecek olan filmin fragmanını gazetecilerle beraber izleyen oyuncular, soruları yanıtladı. Rolü gereği yamaç paraşütü yaptığını söyleyen Boz, şöyle konuştu: "En zorlandığım sahne buydu, çünkü yükseklik korkum var. Bu film için olmasa asla kimse beni paraşüte bindiremezdi. Usta paraşütçüler eşliğinde bunu yapabildim. Uçarken sadece bana verilen komutları yaptım, eğer paraşütü kullanan hocaya güvenmeseydim nasıl yapardım bilmiyorum. Ama zor da olsa başardım."ÇOK eğlenceli bir film ortaya çıktığını dile getiren Seda Bakan ise şunları söyledi: "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda 'Murat Boz kaprisli midir?', 'Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat'la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat, gerçekten göründüğü gibi birisi."