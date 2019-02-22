Sen ünlüsün sahte hesap normal

'KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRILDI'

Ivana Sert; adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili savcılığa başvurdu. Sert, bu hesaplarla kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ancak olayla ilgili soruşturma açan savcılıktan beklemediği bir yanıt aldı.



MAHKEME DE REDDETTİ

Savcılık; Sert'in tanınan bir kişi olduğunu ve adına açılan sahte hesapların kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığını beyan etti. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Sert, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Fakat hakimlik, Sert'in karara itirazını reddetti.



Ivana Sert, sahte hesapları açanların cezalandırılıp hesapların kapatılmasını istedi ancak başvurusu önce savcılık, sonra mahkeme tarafından reddedildi.

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