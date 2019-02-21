Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Amerika-Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, İstanbul'daki annesi Ülkü Yalçın'ın 70. yaş gününü en güzel şekilde kutlamak için 15 gündür plan yapıyordu. Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami'ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı. İddiaya göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım'ı hediyeye boğdu. Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: "Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez."