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  • Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Sosyetik güzel annesini mutluluktan ağlattı

Amerika-Miami'de yaşayan , 'daki annesi 'ın 70. yaş gününü en güzel şekilde kutlamak için 15 gündür plan yapıyordu. Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami'ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı. İddiaya göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım'ı hediyeye boğdu. Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: "Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez."

Giriş Tarihi: 21.02.2019 16:56
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
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Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı
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