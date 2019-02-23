Demet Akalın ve Okan Kurt'a büyük şok!

Demet Akalın’la boşandıktan kısa süre sonra yeniden barışan Okan Kurt, yargılandığı karşılıksız çek davasında ceza aldı. Okan Kurt, eğer mahkemenin verdiği 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 11:06Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 11:15
Bir nakliyat şirketinin hissedarı Okan Kurt, babası Abdi Kurt ve kardeşi Ozan Kurt'la yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldı. Konkordato talebinde şirketin 6 çeki bir akaryakıt dağıtım şirketine verildi.