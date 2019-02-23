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ve 'a büyük şok!

’la boşandıktan kısa süre sonra yeniden barışan , yargılandığı karşılıksız çek davasında ceza aldı. Okan Kurt, eğer mahkemenin verdiği 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 11:15
Demet Akalın ve Okan Kurt'a büyük şok!

Bir nakliyat şirketinin hissedarı , babası Abdi Kurt ve kardeşi Ozan Kurt'la yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldı. Konkordato talebinde şirketin 6 çeki bir akaryakıt dağıtım şirketine verildi.

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Demet Akalın ve Okan Kurt'a büyük şok!
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