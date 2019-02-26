Ceyda Düvenci sekiz yıllık mücadelesini anlattı

Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.Kızı için 2011'den bu yana mücadele eden Düvenci, bu konuda eğitimler aldı, kitap yazdı, seminerlere katılıyor.