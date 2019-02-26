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sekiz yıllık mücadelesini anlattı

yıllardır süren mücadelesini anlattı. Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu. İşte Ceyda Düvenci’nin o açıklamaları…

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:58
Ceyda Düvenci sekiz yıllık mücadelesini anlattı

bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.Kızı için 2011'den bu yana mücadele eden Düvenci, bu konuda eğitimler aldı, kitap yazdı, seminerlere katılıyor.

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Ceyda Düvenci sekiz yıllık mücadelesini anlattı
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