Ceyda Düvenci sekiz yıllık mücadelesini anlattı

Ceyda Düvenci yıllardır süren mücadelesini anlattı. Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu. İşte Ceyda Düvenci’nin o açıklamaları…
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:55Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:58
Ceyda Düvenci bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa (8) doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.Kızı için 2011'den bu yana mücadele eden Düvenci, bu konuda eğitimler aldı, kitap yazdı, seminerlere katılıyor.