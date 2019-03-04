‘Biz aşk acısı çekerdik şimdi gençler Çeşme’den hikaye paylaşıyor’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız günlerde sevgilisi Aslı Turanlı'dan ayrılan Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu'nu Kıbrıs Concorde Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şarkıları ve esprileri ile izleyicilere keyifli bir gece yaşatan Demirer, eski nesille yeni nesli kıyasladı: "Şimdi her şey elektronik ve tuhaf. Gençler acıyı da çabuk atlatıyor. Sevgililerinden ayrılıyor, 15 gün sonra unutuyorlar. Ben ayrıldığımda kamyon çarmış gibi olur, kendimi zor toparlardım. Bizim zamanımızda kara sevda vardı. Şimdikiler ayrılıyor, Çeşme'ye tatile gidiyor, sosyal medyadan hikaye atıyor."