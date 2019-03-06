Yusuf Çim, megastar olmak için yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sekiz yıl önce Best Model seçildikten sonra hayatı değişen, 2013'te çıkardığı 'Olsun Bi Kere' adlı single'la müzik yeteneğini de kanıtlayan Yusuf Çim, 29 Mart'ta vizyona girecek olan 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' adlı filmde başrol oynuyor. Çim, İran-Türkiye ortak yapımı filmde gerçek hayatına benzer bir karakteri canlandırıyor. Rolü gereği yaşamı, 'Megastar' adlı yarışmaya katıldıktan sonra bambaşka bir hale geliyor. Çim, filmin şarkısı 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' parçasını da seslendiriyor. 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle'de Çim'in dışında; Afsaneh Pakroo, Hazal Türesan, Ali Burak Ceylan, Ayşen İnci, Semra Dinçer gibi isimler rol alıyor.