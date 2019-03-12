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‘Kaprissiz olduğumdan tercih ediliyorum’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
‘Kaprissiz olduğumdan tercih ediliyorum’
Geçtığımız günlerde iş adamı Faruk Çolakoğlu ile ilişkisine son veren manken Özge Ulusoy, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Gelinlik ve Damatlık Moda Fuarı'nda, Hasret Modaevi'nin defilesi için podyuma çıktı. Defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Ulusoy, ayrılıkla ilgili "Bugüne kadar özel hayatımla ilgili konuşmadım, bu konu hakkında da konuşmayacağım" dedi. Ulusoy, defilelerde çok tercih edilmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Benim gibi çok tercih edilen arkadaşlarım var. Çağla (Şıkel) da öyle. Kaprissiz ve kolay insanlarız. İşimize disiplinle bağlıyız."
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