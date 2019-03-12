Sinem Öztürk Uslu ve Mustafa Uslu çiftinin bebekleri Mustafa ve Kemal dünyaya geldi
Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk, hayatlarının en mutlu günlerini yaşadılar. Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Çift, duygu dolu o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle ifade etti…
Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:26Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 15:32
Oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu geçtiğimiz aylarda ikiz bebekleri olacağını açıklamıştı. Uslu'nun ikiz bebekleri dünyaya geldi