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Uslu ve Mustafa Uslu çiftinin bebekleri Mustafa ve Kemal dünyaya geldi

Yapımcı Mustafa Uslu ve , hayatlarının en mutlu günlerini yaşadılar. Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Çift, duygu dolu o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle ifade etti…

Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 15:32
Sinem Öztürk Uslu ve Mustafa Uslu çiftinin bebekleri Mustafa ve Kemal dünyaya geldi

Oyuncu ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu geçtiğimiz aylarda ikiz bebekleri olacağını açıklamıştı. Uslu'nun ikiz bebekleri dünyaya geldi

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Sinem Öztürk Uslu ve Mustafa Uslu çiftinin bebekleri Mustafa ve Kemal dünyaya geldi
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