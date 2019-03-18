Damar şarkılarla Kıbrıs’ta nostaljık konser

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Crystal Cove Hotel'de sevenleriyle buluştu. Yeni albümünde yer alan 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla konserini açan sanatçı, geceye son albümünde yer alan 'Yeni Aşkım', '5 Dakika', 'Kalp Yolu' ve 'Vallahi Yalan'la devam etti. Repertuvarında eski albümlerindeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı; Gencebay ve Tatlıses şarkılarıyla birlikte sanat müziğine ait eserler de söyledi. Sanatçı, salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere üç saat müzik ziyafeti sundu. Can'ın hayranları, şarkılara eşlik ederek bol bol dans etti.