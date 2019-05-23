BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da bugün başlayan 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 30 Mayıs'ta sona erecek. 22 yıldır festivalin onursal başkanlığını üstlenen Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray; yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl 1721 film başvurusu alarak rekor kırdık. Bu bizim için büyük mutluluk. Festival, Türkiye'deki bütün sinemacı kadınların hikayesini içinde taşıyor. Sinemanın görünmeyen kadınlarını, görünmeyen emeğini görünür kılan çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dünyada Sinema Eleştirmenleri Birliği FIBRESCI'nin ödül verdiği tek kadın filmleri festivaliyiz. Gururluyuz. Nice 22 yıllara... Uçsun Uçan Süpürge!"