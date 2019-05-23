Gülper Özdemir küçüklük fotoğrafını paylaştı

ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alan Gülper Özdemir, dizinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Özdemir, şöyle konuştu: "Ailem Sinoplu. Küçüklüğümde her yaz Sinop'a gider, dedemin bahçesinde fındık toplardık. Akraba ziyaretleri, sahilde midye kabuğu toplamak müthişti."



'BÜYÜK MUTLULUK'

Kuzenleriyle o günlerde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Özdemir, şöyle devam etti: "Annem ve teyzelerim şarkı söylerdi, biz kuzenlerimle fındık ve elma yerdik. Karadeniz'i böylesine seven biri olarak, Osman Sınav imzalı bir projede yer almak büyük mutluluk."

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