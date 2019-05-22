Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

Sen Anlat Karadeniz yayınlanacak 52. bölüm ile yine izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Bomba gibi bir bölümle gelen fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz'in 52. bölümünde Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncu kadrosuna geçtiğimiz bölümlerde dahil olan Gülper Özdemir güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir merak edilen isimler arasında. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyenleri hayran bırakan genç oyuncu Gülper Özdemir yani Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı hakkındaki merak edilenlerden biri de yaşı... İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı ve diğer ünlü isimlerin yaşları...
Giriş Tarihi: 22.05.2019
06:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
10:04