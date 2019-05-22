Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

Ekranların fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz bölümlerde Sen Anlat Karadeniz kadrosuna katılan Gülper Özdemir duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Peki Gülper Özdemir kaç yaşında? İşte sizin için derlediğimiz haberimizde Gülper Özdemir'in yaşı ve bazı ünlü isimlerin yaşları...