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  • Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

'in 'ı meğer... hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

yayınlanacak 52. bölüm ile yine izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Bomba gibi bir bölümle gelen fenomen Sen Anlat Karadeniz'in 52. bölümünde kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar. Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler. 'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncu kadrosuna geçtiğimiz bölümlerde dahil olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde karakterine hayat veren Gülper Özdemir merak edilen isimler arasında. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyenleri hayran bırakan genç oyuncu Gülper Özdemir yani Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı hakkındaki merak edilenlerden biri de yaşı... İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı ve diğer ...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 06:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:04
Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

Ekranların fenomen dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz bölümlerde Sen Anlat Karadeniz kadrosuna katılan duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Peki Gülper Özdemir kaç yaşında? İşte sizin için derlediğimiz haberimizde Gülper Özdemir'in yaşı ve bazı ...

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

MÜGE ANLI

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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

İLKER İNANOĞLU

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

BENGÜ

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı meğer... Gülper Özdemir hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

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2 Nisan 1979

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