Anıl Altan ile Pelin Akil’in aile pozu… Dikkat çeken detay

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti.

BAZI TAKİPÇİLERİ ÇİFTİ ELEŞTİRİRKEN, BAZILARI İSE DESTEKLEDİ

Anıl Altan, eşi ve kızları ile çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin aile pozuna takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah bağışlasın" şeklinde yorumlar yapıldı. İkilinin paylaşımında ise bir detay dikkat çekti. Çiftin fotoğrafta bebeklerinin yüzünü bulanıklaştırdığı görüldü. Durumu fark eden bazı takipçileri çifti eleştirirken, bazıları ise destekledi