Merhametli ve neşeli abimizdi

Dostları, duygusal mesajlarıyla Eşref Kolçak'a veda etti...
HÜLYA KOÇYİĞİT: Şimdi oğluna kavuştun. Ah canım Eşref abim...
EDİZ HUN: Eşini ve oğlunu kaybetti, büyük darbelere göğüs gerdi.
FİLİZ AKIN: Çalışarak ölmek istiyordu ve bunu yapabildi.
TÜRKAN ŞORAY: Sinemadan hiç kopmadı, tutkusu hiç bitmedi.
FATMA GİRİK: O çok başkaydı; çok esprili ve yakışıklıydı.
CÜNEYT ARKIN: Merhametli ve duygusaldı. Oynadığı dizideki hikayeye ağlardı.
HALE SOYGAZİ: Bulunduğu yere neşe katardı.
PERİHAN SAVAŞ: Seni sonsuza kadar kalbime sakladım abi...
SELDA ALKOR: Sinemaya attığın imzayı hiçbir zaman unutmayacağız...