Merhametli ve neşeli abimizdi

Dostları, duygusal mesajlarıyla Eşref Kolçak'a veda etti...

HÜLYA KOÇYİĞİT: Şimdi oğluna kavuştun. Ah canım Eşref abim...

EDİZ HUN: Eşini ve oğlunu kaybetti, büyük darbelere göğüs gerdi.

FİLİZ AKIN: Çalışarak ölmek istiyordu ve bunu yapabildi.

TÜRKAN ŞORAY: Sinemadan hiç kopmadı, tutkusu hiç bitmedi.

FATMA GİRİK: O çok başkaydı; çok esprili ve yakışıklıydı.

CÜNEYT ARKIN: Merhametli ve duygusaldı. Oynadığı dizideki hikayeye ağlardı.

HALE SOYGAZİ: Bulunduğu yere neşe katardı.

PERİHAN SAVAŞ: Seni sonsuza kadar kalbime sakladım abi...

SELDA ALKOR: Sinemaya attığın imzayı hiçbir zaman unutmayacağız...

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