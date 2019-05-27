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’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki 'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, tedavi gördüğü 'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. 'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi'nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu 'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 07:05
Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki 'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, tedavi gördüğü 'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. 'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

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Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Türk sinemasının usta oyuncusu 'ın vefat ettiği 'nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Eşref Kolçak tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kolçak'ın vefatının ardından ilk açıklama hastaneden geldi. Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak'ın ölüm nedeni açıklanarak, "Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40'ta hayatını kaybetmiştir" denildi.

Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Türk sinemasının usta oyuncusu , 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu 'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek

Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu 'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın 'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.

Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Sağlığında verdiği bir röportajında "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek.

Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak'ın mezarının üzerine gömülecek.

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