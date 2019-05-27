Eşref Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek!

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi'nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.