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açıkladı! “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki…”

Kerem Bürsin’den yeni ayrılan , “Herkes seni merak ederken, mesafeni korumayı nasıl başarıyorsun?” sorusuna yanıt verdi. Serenay Sarıkaya, “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkarmak istedim ki öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim…

Giriş Tarihi: 29.5.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 15:21
Serenay Sarıkaya açıkladı! “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki…”

Sevgilisi Kerem Bürsin'den yeni ayrılan , "Herkes seni merak ederken, mesafeni korumayı nasıl başarıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

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Serenay Sarıkaya açıkladı! “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki…”
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