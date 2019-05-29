Serenay Sarıkaya açıkladı! “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki…”

Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, “Herkes seni merak ederken, mesafeni korumayı nasıl başarıyorsun?” sorusuna yanıt verdi. Serenay Sarıkaya, “Her şeyin hızından o kadar çok korktum ki, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkarmak istedim ki öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim…
Giriş Tarihi: 29.5.2019 15:18Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 15:21
Sevgilisi Kerem Bürsin'den yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, "Herkes seni merak ederken, mesafeni korumayı nasıl başarıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.