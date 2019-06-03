İrem Derici: Bana deli diyorlar ama sektörün en akliselim insanıyım

A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu'nun konukları İrem Derici, Ezra ve Seda Bağcan'dı. 90'lı yılların şarkılarının yer aldığı 'Mest Of' adlı albüm çıkaran İrem Derici, programda samimi açıklamalar yaptı:

Bana deli diyorlar ama sektörün en aklıselim insanı benim. Hiç değişmedim. Her şeyimi biliyorsunuz. Benden bugüne kadar kime zarar gelmiş... Ne yaptıysam kendime yaptım.







'BİLİNÇLİ BİLİNÇSİZİM BEN'

Bir ara ölümden döndüm. Yoğun bir dönemdi. Çok kilo vermeye başladım. Su şişesinin kapağını açamıyor, kapıya taktığım anahtarı döndüremiyordum. İnternetten anoreksiya'nın belirtilerine baktım; 50 belirti varsa, 49'u bendeydi. Ama bir tanesi yok diye kendimi kandırıyordum. Sonrasında psikolojik tedavi de gördüm, hâlâ devam ediyorum. Hastanede halüsinasyon görüyordum. Bir ay yatalak gibi yattım. Bir daha yataktan kalkabilecek miyim, sahneye çıkabilecek miyim, şarkı söyleyebilecek miyim diye çok korktum. Kiloma göre kıyafet bulamıyordum. Çocuk reyonlarından alışveriş yapıyordum. Hastaneden taburcu olduğumda 80 kiloya yaklaşmıştım! Çıktığımda su şişesi açabildiğimi görünce ağladım. Ben ölümden döndüm ama gençler internette İrem Derici diyeti arıyor.

Sosyoloji mezunuyum. Kendime sosyoloji mezunu sosyopat diyorum. Bilinçli bilinçsizim. 'Kral çıplak' diyen kişiyim.

Evlilik bir daha niye olmasın ki... Ayrı anne-babanın çocuğuyum. Bir çocuğum olsun isterim ama giderek anneme benzedim. Pimpiriğim. Sırtımda çocukla sahneye çıkabilirim.

Kazandığım bütün parayı işime harcadım. Üç klibime harcadığım parayla Teşvikiye'de iki oda bir salon ev alınırdı.

BUGÜN NELER OLDU