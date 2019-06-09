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Yeşilçam'ın usta oyuncusu , baba olmak istiyor

Türk Sineması'nın kötü adamı olarak tanınan oyuncusu , kendisinden 33 yaş küçük ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 22:41
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, baba olmak istiyor

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu , 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, baba olmak istiyor
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