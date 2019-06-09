Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, baba olmak istiyor
Türk Sineması'nın kötü adamı olarak tanınan oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.
Giriş Tarihi: 9.6.2019 22:41Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 22:41
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.