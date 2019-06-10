Haberler > Günaydın Haberleri > Nebahat Çehre sırrını açıkladı!

sırrını açıkladı!

İlerleyen yaşına rağmen fiziğiyle hayran bırakan , çok merak edilen güzelliğinin sırrını açıkladı. Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden olan ve hala ekranların aranan yüzü olan Nebahat Çehre'nin güzellik sırrını merak etmeyen yoktur. 75 yaşındaki Nebahat Çehre genç ve güzel görünümünün sırrını açıkladı. İşte Nebahat Çehre’nin gençlik sırrı…

Giriş Tarihi: 10.6.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:10
Nebahat Çehre sırrını açıkladı!

İki hafta önce 75. yaşına giren gençlik ve güzellik sırrını açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nebahat Çehre sırrını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN