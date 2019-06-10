Yeşim Salkım ilk kez açıkladı! ‘Kimse bilmiyordu ama 4 yıl boyunca…’
Yeşim Salkım hayranlarını şoke eden bir açıklamada bulundu. Daha önce kimseye anlatmadığı bir durum olduğunu yalnızca kızının bildiğini belirten Yeşim Salkım, 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini açıkladı. İşte 4 yılın sonunda kanseri yendiğini belirten Yeşim Salkım’ın o açıklaması…
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:20Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:27
Şarkıcı Yeşim Salkım, 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini ve hastalığı yenmeyi başardığını açıkladı. Çeşme'deki sahneye çıkan Yeşim Salkım şöyle konuştu: