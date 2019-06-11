Özgü Kaya: ‘Kimse Bilmez’ seyirciyi ters köşeye yatıracak

Bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek olan atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez'in başrol oyuncusu Özgü Kaya, GÜNAYDIN'a konuştu. Konservatuvarda opera bölümünde okuyan Kaya; diziyi, canlandırdığı 'Sevda' karakterini, hayallerini ve bilinmeyen yönlerini anlattı...

'Sevda', ayakları üzerinde durmak isteyen, kolaya kaçmadan kendi çabalayarak, ailesini sıkıntılı durumdan çıkarmak isteyen 25 yaşındaki bir kız. İstemediği bir adamla evlenmek zorunda kalıyor. Güçlü bir kadın ama naif ve heyecanlı da. 'Sevda'yı gerçekten inanarak oynuyorum.







ZORLUKLARI BİLİYORUM

Sosyal medyadaki bazı yorumlara bakıyorum. İnsanlar çok fazla önyargı ile yaklaşıyor yeni projelere. Bir sahne gördüklerinde hemen yargıyı yapıştırıyorlar. Seyirciye bu diziyi şu açıdan izlemelerini tavsiye ederim; izlediklerinde çok ters köşe olacakları konular var. Seyirci sadece dram, aşk, aksiyon değil, her şeyi bulabilecek dizimizde. Çok tatlı aşk sahneleri var. Senaryoyu okurken 'Nasıl yani?' dediğim, hem duygulanıp hem de heyecanlandığım bölümler oluyor.

Ben çok idealist biriyim. Okul bitmeden farklı bir şey yapmak istemiyordum. Operacı olmak istiyorken, bir anda menajerimle tanıştım ve önüme Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Adı Efsane' dizisinin senaryosu geldi. Ve oyunculuğa başladım. İyi ki bu şansı değerlendirmişim. Oyunculuğu çok sevdim. İlk dizimde oyunculuğumla ilgili kötü eleştiri almaktan çok korktum. Eğitimime ağırlık vererek kamera önünde yol kat etmeye çalıştım.







Karşıma müzikle ilgili çok fırsat çıktı. Ama ben sağlamcıyım. Oyunculuk derslerinin yanı sıra oyunculuğa katkısı olan müzik, dans eğitimleri de alıyorum. Çok şanslı bir dönemdeyim. İnternet dizileri çoğaldı. Dolayısıyla artık oyunculuğumuzu dünyaya hızlıca aktaracağımız bir platform oluştu. Bu sektörde olan herkes kendini geliştirmek zorunda çünkü çok fazla oyuncu var.

Yaşım daha çok küçük ama bu sektörde yaşayabileceklerimin farkında olarak bu işe başladım. Herkese saygım var ama ben çok fazla ilgi görüp de bu ilgiye lanet eden oyunculardan olacağımı düşünmüyorum. Ben şükretmeyi seviyorum. Mesela çok fazla çalışıyoruz, çok az tatilimiz oluyor ama ben iyi tarafından bakıyorum. Çünkü benim yerimde olmak isteyen milyonlarca insan var. Bunun farkında olduğum için sürekli şükrediyorum. İşin özel hayat kısmı tabii ki zorlayıcı olacak ama bence değer.







GÜZELLİK DE BU İŞİN BİR PARÇASI

'Güzel olduğu için bu sektöre girdi' gibi eleştirilerden korktuğum oldu. Ama güzelliğin de bu işin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Oyunculuğun yanında güzelliğe bakılması da bence normal.

Çok albüm teklifi geldi ama acelem yok. Oyunculuk için sesinizin güzel olması bence artıdır. Keman, piyano ve gitar çalıyorum.



EN KÖTÜ HUYUM SABIRSIZLIĞIM

Kova burcuyum. Özgürlüğüme aşırı düşkünüm. Müziğin, oyunculuğun dışında dans ediyorum. Dört-beş yıldır tango yapıyorum. Bazen çok sabırsız olabiliyorum, bu huyumu sevmiyorum. Yaptığım her işi inanarak, heyecanla yapıyorum. Bizim işte de inanç ve heyecan çok önemli.

Pilates yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Paketlenmiş gıda yemem ama tatlıyı çok severim.

BUGÜN NELER OLDU