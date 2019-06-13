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gözyaşlarını tutamadı!

Kısa süre önce eşi Zafer Çika’yı trafik kazasında kaybeden dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Eşi Zafer Çika’nın ölümüyle sarsılan Demet Akbağ, uzun süre sonra ilk kez böyle görüntülendi. Tören öncesi gazetecilerle sohbet eden Demet Akbağ, muhabirlerin mikrofonu kendisine uzatması üzerine duygulandı. Demet Akbağ, tören sonrası söylediği şarkıyla gözyaşlarını tutamadı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.6.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 12:11
Demet Akbağ gözyaşlarını tutamadı!

, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti.

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Demet Akbağ gözyaşlarını tutamadı!
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