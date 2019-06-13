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Sahilde tey tey!

’in başlattığı ‘Her yerde ’ modası bu yaz sahillere taşındı. Ünlü DJ’ler, Lorke Lorke, gibi şarkılara elektronik altyapı ekleyip beach versiyonlarını hazırladı. Sahil partilerinde halaylar çekiliyor

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Sahilde tey tey!

MANTIK SİZİ A NOKTASINDAN B NOKTASINA GÖTÜRÜR HALAY İSE HER YERE

GENÇLERİN YENİ ÇILGINLIĞI
Her yaz farklı bir konseptin hakim olduğu sahillerde bu sezon yeni bir çılgınlık yaşanacak. Bu yılın konsepti halay! Ünlü DJ'ler, Mahmut Tuncer sayesinde gençlerin sevdiği halayı daha da popüler kılmak için kolları sıvadı. Piyasaya sürülen Halaymania (Halay çılgınlığı) CD'si kısa sürede büyük ilgi gördü.

MARDİNKAPI ŞEN OLUR
Lorke ?Lorke, Caney Caney, Mardinkapı Şen Olur, Menşure Hanım, Kar Yağar Kar Üstüne, Pınara Gel ki Görem, Oy Sinem mi, Pınarın Başından Ufak Taş Gelir gibi şarkı ve türkülere elektronik altyapı eklendi. Eserler, Ege ve Akdeniz sahillerinde herkesi oynatıyor.

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Sahilde tey tey!
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