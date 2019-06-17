Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğlu Efehan’a 5 bin liralık emzik

Takvim gazetesi köşe yazarı Ufuk Özcan haberine göre; Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz ay oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Doğumdan kısa süre sonra sünnet olan Efehan'a büyük bir sürpriz hediye gelmiş.