Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğlu Efehan’a 5 bin liralık emzik

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz ay oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Doğumdan kısa süre sonra sünnet olan Efehan'a büyük bir sürpriz hediye gelmiş. Arnavut asıllı model Abazi'ye, memleketinden iki yakın kız arkadaşı Efehan'a altın kaplama emzik hediye göndermiş. Hem doğum hem de sünnet hediyesi olarak gönderilen altın emziğin fiyatı ise 5 bin lira…
Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:51Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 11:03
Takvim gazetesi köşe yazarı Ufuk Özcan haberine göre; Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz ay oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Doğumdan kısa süre sonra sünnet olan Efehan'a büyük bir sürpriz hediye gelmiş.