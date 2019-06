Keremcem: Düşünen erkek yoktur

Atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez'de 'Ali' karakterini canlandıran oyuncu ve şarkıcı Keremcem, alışılmışın dışına çıkıp aksiyon sahnelerinde boy gösterecek. Rolüne yoğun bir şekilde hazırlandığını söyleyen Keremcem, ilk bölümden izleyiciyi ekrana kilitleyen diziyi anlattı...

'Ali' karakterinin sizi en çok etkileyen özelliği ne oldu?

Aslında karakter tavladı beni. İzleyici, değişimi görmeyi seviyor. Bir kişideki farklılıkları, yelpazeyi seviyor. Bir oyuncu olarak da benim asıl keyif aldığım o karakterin ön çalışmasını ve o değişimini ortaya koyabilmesi. Ali, öyle bir değişim yaşamış ki; kişi, aynı kişi olabilir ama yaşadığı şeyler insanı çok değiştirebiliyor. Aynı adamın içinde yaşanmışlıkları gösterebilmek benim için, görebilmek de izleyici için çok önemli. Ali'yle etik değerlerde buluşuyoruz.

Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne düşündünüz? Karakter gözünüze zor geldi mi?

İşinize hakim oldukça zorluklar daha çok hoşunuza gitmeye başlıyor. Seneler geçtikçe böyle zorlu sınavlar daha güzel. Zeki ve bir sürü farklı yeteneği olan bir adam var aslında. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş, kardeşiyle birlikte yetimhanedeyken, kardeşi yurttan kaçan ve onu bulmak için çabalayan bir karakter. Yetişme tarzı olarak birbirine tamamen zıt ama kan bağı çok güçlü bir şey. Zorlukların, olamamazlıkların içinde çok acayip bir aşk hikayesi.







'ALİ' ÇOK ACI ÇEKMİŞ

Genelde sizi aşk dizilerinde izledik, çok yabancılık çekmemişsinizdir herhalde...

Sadece aşk hikayesi değil, çok aksiyon da var. Beni hiç görmedikleri şekilde görecekler. Ön çalışmamın içinde bunlar da var. Epey bir ön çalışması oldu. Aksiyonu bol, aşk hikayesi ve ailesel ögeleri çok güçlü bir dizi. O nedenle izleyicinin çok kolay bağ sağlayabileceği karakter ve dizi olduğunu düşünüyorum.

'Ali'nin yaşadıkları size neler hissettirdi?

'Ali', çok acı yaşamış. İnsanoğlu, alışmak ve uyum sağlamak üzerine var olmuş bir yaratık. 'Ali' de her türlü acının bir şekilde zamanla üstesinden gelmeyi biliyor. Her zaman söylenen bir laf var: Öldürmeyen acı güçlendirir. Her yaranın bir kabuğu var, o kabuğu yıllar sonra da görebilirsiniz. Hepimiz geçmişimizle bugüne kadar gelmişizdir, 'Ali' de öyle...

'Ali' ile benzer yönünüz var mı?

'Ali'yle çok büyük farklarımız var ama çok güzel benzerliklerimiz de var. 'Ali'yi çok iyi anlayabiliyorum. En masum insana bile doğru sebep verirseniz adam öldürebilir. Oyunculukta da böyle bir şey var. O insanın ne kadar masum olduğuyla değil, ne kadar doğru sebebi olduğuyla ilgili. 'Ali'nin bir sürü şeyi yapmak için çok fazla sebebi var. İnsanın bu acılarla neye dönüşeceği, onun nasıl bir yapıya sahip olduğuyla alakalı. 'Ali'nin güçlü içsel yapısı, onu doğruya yönelik adama dönüştürmüş.



SAATLERCE AŞKI KONUŞABİLİRİM

Dizide 'Ali', imkansız aşkla karşılaşıyor. Sizce imkansız aşk var mı?

Aşk konusunda ben saatlerce konuşabilirim. Benim için çok güçlü bir duygu. Sadece karşı cinse duyulan histen bahsetmiyorum. Ama aşk o kadar güzel bir şey ki, her şeyi doğruya, iyiye, güzele boyar. O nedenle aşk taraftarı birisiyim. Aşk ile yapılan iş kendini gösteriyor. Bizim yaptığımız işte de, dinleyicinin ve izleyicinin takdiri, geri dönüşü çok güzel oluyor. Ben bunu hep gördüm. İmkansız aşk; dünyanın en girift, en karmaşık, devam ettirilmesi en imkansız gibi görünen şeyi olsa da, gerçekleştiğinde tadından yenmeyen bir şey.

Aşk hayatınızda nasıl birisiniz?

Olaylara romantik tarafından bakan bir adamım. Yani romantizmi; mum ışığında, kadın ve erkeğin birbirine hediye vermesi gibi düşünmemek lazım. Bu birçok konuda başıma iş de açıyor ama ben böyle bir adamım. Önce kalbiyle bakan, ondan sonra adımlarını atan duygusal bir adamım.

Kadınların zor olduğunu düşünüyor musunuz?

Kadınların kolay olduğunu düşünen erkek var mı? Erkeklerin kolay olduğunu düşünen kadın da yoktur çünkü başlı başına iki ayrı cinsiz. Hayatımda hep kadın arkadaşlarım daha çok oldu. Kadınlarla daha iyi anlaşırım. Ama ilişki boyutuna gelince kolay olmadıkları anlaşılıyor. Kadın, daha karışık olmak zorunda; hayatta taşıdığı yükten yaşadığı acılara kadar... Bir kere kadınların acı eşikleri yüksek. Bu kadar güçlü bir cinsin kolay olmasını bekleyemez kimse.







Dizide izleyiciyi neler bekliyor?

Keyifle çekilen dizi, keyifle izlenir. İki aydır çok tatlı bir ekiple, çok tatlı üç bölüm çektik. Karakterler çok güzel kurulmuş, birbirleriyle ilişkileri merak uyandırıyor. Çok akıllıca yazılmış bir senaryo. Ben okurken çok merak ediyorum. 'Ali'nin bazı konular karışındaki tepkileri ve aksiyonları, imkansızlıkları, izleyici nezdinde 'Ah haydaa şimdi! Aa bu da mı oldu?' dediği bir sürü nokta var. Başarısı konusunda çok soru işaretim yok aslında. Kanalın atv olması da benim için önemliydi. Yıllar öncesinde yer aldığım ilk dizinin atv'de olmasından dolayı izleyenleriyle çok güzel bir bağım olduğunu düşünüyorum.



GENÇLİK SIRRIM AKDENİZ BESLENMESİ, SPOR VE GÜLÜMSEME

15 yıl içinde fizik olarak hiç değişmediniz. Bunu nasıl başardınız?

Genetik faktör ve Akdeniz beslenmesiyle birlikte, spor yapmayı ve gülümsemeyi de ihmal etmemek diyebiliriz. Biriyle tanıştığımda onu gözlemliyorum. Bazı insanlar var, tanıştığı kişiyi tamamen tanıyana kadar, kredisini -2'den başlatıyor. Bense +2'den başlatıyorum. Bu elimde olan bir şey değil. İnsanlara güzel enerji vermek ve almakla ilgili... Tabii eksilere düşürdüklerim de var. Bir abimiz söylemişti; insanları hayatında raflara koyarsın. Ondan sonra da yaşadığınız şeylerle onları aşağıya ya da yukarıya çıkartırsınız. Kimse en alt raftan başlamayı hak etmiyor.



SIRF EVLENMIŞ OLMAK İÇİN EVLENMEM

Kalabalık bir aile isteğiniz var mı?

Kalabalık ailelerden gelenler, kalabalık ailelere doğru bir hayat çiziyorlar. Yapabileceğiniz her şeyi yaptıktan sonra akışına bırakmak bazen en iyisidir. Bir de şunu öğrendim; bir şeyi yapmış olmak için yapmak doğru değil. Gerçekten istiyorsanız yapmalısınız. Aile kurmak için, sırf evlenmiş olmak için evlenmek doğru değil. Benim için kimsenin böyle bir zorlaması yok.

